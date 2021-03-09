В Азербайджане создается новый государственный университет

Подано соответствующее заявление с целью создания Шекинского государственного университета на базе Шекинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

Подано соответствующее заявление с целью создания Шекинского государственного университета на базе Шекинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

В отчете отмечается, что в настоящее время в Шекинском филиале АГПУ ведется подготовка кадров по 8 специальностям. Ежегодно в филиал принимается около 270-280 студентов по различным специальностям, а всего в филиале обучается около 1 000 студентов.

Отметим, что в ближайшие дни отчет будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.