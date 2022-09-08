В Азербайджане создадут возможность для пожертвований на образование

В Азербайджане создадут возможность делать пожертвования на образование.

В Азербайджане создадут возможность делать пожертвования на образование.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов во время выступления на тренинге-семинаре на тему ”Медиа и образовательный диалог".

По его словам, фонд позволит физическим и юридическим лицам, проживающим на территории страны и за ее пределами, делать пожертвования на образование через сайт организации: "Физические и юридические лица могут делать пожертвования открыто или анонимно. Тем, кто делает пожертвования на сумму 1000 манатов и ниже, может быть предоставлен электронный сертификат, а тем, кто делает пожертвования на сумму 1000 манатов и выше, - будут приглашены в офис для вручения бумажного сертификата. Партнерские сертификаты могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам, которые жертвуют нематериальные активы".

Что касается вопроса о том, в каком направлении будут расходоваться пожертвования, Э.Насибов добавил, что это станет известно после формирования структуры организации.

Пожертвования могут быть сделаны в Фонд развития образования, на любой конкретный тематический проект (например, инклюзивное образование, образование девочек, STEAM, инфраструктура и пр.), пожертвование своей школе.