В Азербайджане создадут соответствующие механизмы по признанию международных образовательных программ

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане создадут механизм признания и применения соответствующих механизмов международных образовательных программ.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым Плане деятельности, связанном с осуществлением "Госстратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, к осуществлению новых механизмов приступят со следующего года. Этой работой займется министерство образования. В Плане деятельности отмечается, что по инициативе министерства образования со следующего года планируется создание рейтинговой системы учебных заведений.

Согласно стратегии, предусматривается также подготовка механизма выдачи сертификатов педагогическому и управленческому составу по дошкольному и общему образованию.

В 2017 году министерство подготовит и представит в правительство госпрограммы по уровням образования, связанные с рационализацией сети учебных заведений.

В 2018-2025 гг. министерства образования и экономики и промышленности осуществят госпрограммы по уровням образования, связанным с рационализацией сети учебных заведений.