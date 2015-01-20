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    В Азербайджане создадут соответствующие механизмы по признанию международных образовательных программ

    Педагогическому и управленческому составу по дошкольному и общему образованию выдадут сертификаты

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане создадут механизм признания и применения соответствующих механизмов международных образовательных программ.

    Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым Плане деятельности, связанном с осуществлением "Госстратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

    Согласно плану, к осуществлению новых механизмов приступят со следующего года. Этой работой займется министерство образования. В Плане деятельности отмечается, что по инициативе министерства образования со следующего года планируется создание рейтинговой системы учебных заведений.

    Согласно стратегии, предусматривается также подготовка механизма выдачи сертификатов педагогическому и управленческому составу по дошкольному и общему образованию.

    В 2017 году министерство подготовит и представит в правительство госпрограммы по уровням образования, связанные с рационализацией сети учебных заведений.

    В 2018-2025 гг. министерства образования и экономики и промышленности осуществят госпрограммы по уровням образования, связанным с рационализацией сети учебных заведений.

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