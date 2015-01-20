В Азербайджане создадут оказывающие консультативные услуги региональные универсальные центры

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Создадут региональные универсальные центры, которые будут оказывать консультативные услуги по дистантному образованию, образованию и развитию одаренных детей, детей с ограниченными возможностями, пожилых и пр.

Как сообщает Report, об этом отмечается в утвержденном президентом страны Плане деятельности по осуществлению "Госстратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Работами по созданию в 2017-2018 гг. данного центра займется не только министерство образования, но и министерства труда и соцзащиты населения и экономики и промышленности.

В плане деятельности предусматривается также оказание соответствующих бесплатных услуг детям в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, выдача им учебников и пособий. Выполнением данных задач, к реализации которых приступят в 2017 году, займутся министерства образования и экономики и промышленности.