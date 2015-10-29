​В Азербайджане создадут новое госагентство, связанное с образованием

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "В правительство направлены предложения для создания в Азербайджане Государственного агентства профтехобразования. В настоящее время вопрос рассматривается соответствующими министерствами. Надеемся, что в ближайшее время примут решение о создании агентства".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, основная цель заключается в использовании министерством образования за счет внутренних возможностей министерства вакансий в других направлениях, не создавая дополнительные штаты.