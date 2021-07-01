В Азербайджане создадут БПЛА для преследования преступников

В рамках программы бизнес-инкубации с целью поддержки стартапов, находящихся на стадии раннего развития, проведен конкурс по отбору в инкубаторную резидентуру.

В рамках программы бизнес-инкубации с целью поддержки стартапов, находящихся на стадии раннего развития, проведен конкурс по отбору в инкубаторную резидентуру.

Об этом Report сообщили в Парке высоких технологий НАНА.

Основная цель – довести до стадии создания прототипы стартапов, находящихся на стадии идей, и поддержать в поиске инвесторов на рынке. Руководитель победившего проекта становится резидентом инкубатора, также покрываются расходы на создание прототипа проекта.

По результатам конкурса, победителем стал проект беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "GÖZ – N1" под руководством Надира Бабаханова.

GÖZ – N1 отличается компактностью, простотой в использовании и полной модульностью. Его преимуществом перед другими БПЛА является возможность использования в любых погодных условиях. Система и программное обеспечение, специально разработанные для панели видео и управления, позволяют сменить камеру и панель управления в зависимости от поставленной задачи.

Специальная форма и аэродинамика GÖZ – N1 позволяют ему подняться в воздух за 30 секунд в любой местности.

Размеры дрона в закрытом виде составляют 330 x 120 мм, в раскрытом - 330 x 360 мм, вес – 2,5 кг, в зависимости от задачи он может подниматься от 3-10 км до 4700 метров и в течение 45-55 минут развивать скорость 25 м/с.

GÖZ – N1 сможет использоваться в военной промышленности как разведчик, ретранслятор, камикадзе, находить точные координаты артиллерии или подразделений противника.

Данный дрон также обладает незаменимыми качествами при чрезвычайных ситуациях, может использоваться в геологической и зоологической сферах.

В целях защиты GÖZ – N1 может выполнять функцию камеры видеонаблюдения с широким охватом территории. Он пригоден для использования на мероприятиях с целью обеспечения безопасности путем наблюдения с воздуха, а также для преследования преступников в любых условиях.