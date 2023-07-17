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В Азербайджане состоятся вступительные экзамены для I и IV групп специальностей

В Азербайджане состоятся вступительные экзамены для I и IV групп специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 22 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения для I группы специальностей, а 23 июля - для IV группы специальностей.
Наука и образование
17 июля 2023 г. 10:40
В Азербайджане состоятся вступительные экзамены для I и IV групп специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 22 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения для I группы специальностей, а 23 июля - для IV группы специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 23 июля будет организован экзамен по информатике для абитуриентов двух подгрупп I группы специальностей.

Экзамены будут проводиться в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.

Абитуриенты могут распечатать "Карту допуска к экзаменам" здесь.

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Версия на азербайджанском языке İyulun 22-23-də I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək

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