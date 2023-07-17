В Азербайджане состоятся вступительные экзамены для I и IV групп специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 22 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения для I группы специальностей, а 23 июля - для IV группы специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 22 июля вступительные экзамены в высшие учебные заведения для I группы специальностей, а 23 июля - для IV группы специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 23 июля будет организован экзамен по информатике для абитуриентов двух подгрупп I группы специальностей.

Экзамены будут проводиться в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.