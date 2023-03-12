В Азербайджане состоялся выпускной экзамен по уровню полного среднего образования

Сегодня в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, городах Гянджа (II зона), Нахчыван, Мингячевир, в Абшеронском, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлин

Сегодня в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, городах Гянджа (II зона), Нахчыван, Мингячевир, в Абшеронском, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Гобустанском, Зардабском, Шамахинском, Исмаиллинском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Лерикском, Билясуварском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском, Агдамском, Зангиланском (село Агалы), Гахском, Балакянском, Загатальском, Губинском, Шабранском, Гусарском районах, а также в специальных школах (школах-интернатах, школах при исправительных учреждениях), в школах, где обучение ведется на грузинском языке, для выпускников общеобразовательных учреждений состоялся выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования.

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов начнется в ГЭЦ с 13 марта.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене учащимся заданий открытого типа, требующих письменных ответов, занимает много времени, предусмотрено объявление результатов в течение ближайшего 1 месяца.

Всего в городах и районах, где проводились экзамены, было выделено 215 экзаменационных помещений, 3 880 экзаменационных залов. Для управления ими назначены 629 общих и экзаменационных руководителей, 4 832 контролера-преподавателя, 689 сотрудников пропускного режима (охраны), 215 представителей зданий.

В экзамене приняли участие 50 823 учеников, из которых 47 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (I группа). Для удобства им выделены специальные залы, а для инвалидов по зрению назначены индивидуальные контролеры.