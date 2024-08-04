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В Азербайджане состоится второй этап вступительного экзамена в резидентуру

В Азербайджане состоится второй этап вступительного экзамена в резидентуру Сегодня в Баку и Нахчыване будет проведен второй этап вступительных экзаменов в резидентуру.
Наука и образование
4 августа 2024 г. 05:58
В Азербайджане состоится второй этап вступительного экзамена в резидентуру

Сегодня в Баку и Нахчыване будет проведен второй этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Согласно информации, экзамен в четырех зданиях в Баку и одном - в Нахчыване начнется в 10:00 и будет длиться 2 часа 30 минут.

За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 - режим пропуска завершится, участники, прибывшие позже, не будут допущены к экзамену. Кандидаты могут распечатать "Лист пропуска на экзамен", перейдя по ссылке.

Прибывая на экзамен, кандидат обязательно должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен". При отсутствии одного из упомянутых документов или наличии несоответствия между документами, кандидат не будет допущен к экзамену.

С целью предотвращения излишней массовости для участников экзамена установлено разное время входа, и оно указано в "Листе пропуска на экзамен". Поэтому кандидатам следует приходить к экзаменационному зданию строго в указанное в листе время.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək

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