В Азербайджане состоится второй этап вступительного экзамена в резидентуру

Сегодня в Баку и Нахчыване будет проведен второй этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Сегодня в Баку и Нахчыване будет проведен второй этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Согласно информации, экзамен в четырех зданиях в Баку и одном - в Нахчыване начнется в 10:00 и будет длиться 2 часа 30 минут.

За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 - режим пропуска завершится, участники, прибывшие позже, не будут допущены к экзамену. Кандидаты могут распечатать "Лист пропуска на экзамен", перейдя по ссылке .

Прибывая на экзамен, кандидат обязательно должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен". При отсутствии одного из упомянутых документов или наличии несоответствия между документами, кандидат не будет допущен к экзамену.

С целью предотвращения излишней массовости для участников экзамена установлено разное время входа, и оно указано в "Листе пропуска на экзамен". Поэтому кандидатам следует приходить к экзаменационному зданию строго в указанное в листе время.