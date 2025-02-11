В Азербайджане состоится экзамен для водителей

16:24 3 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен для водителей такси, ответственных лиц операторов международных грузо- и пассажироперевозок автомобильным транспортом, а также водителей, осуществляющих международн

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 13 февраля экзамен для водителей такси, ответственных лиц операторов международных грузо- и пассажироперевозок автомобильным транспортом, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, для участия в экзамене зарегистрировались 1 513 человек (такси – 1 439, грузоперевозки – 63, операторы – 11).

Участники экзамена смогут проверить свои результаты после завершения экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени.

Результаты экзамена также будут опубликованы на сайте ГЭЦ на следующий день.