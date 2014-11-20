В Азербайджане сокращен срок обучения в вузах и ссузах на 2014/2015 учебный год

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ “В связи с проведением в г.Баку I Европейских олимпийских игр учебный процесс и экзаменационную сессию во всех учебных заведениях столицы решено завершить к 31 маю 2015 году”. Как сообщает Report, об этом на своей страничке в Фейсбук написал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Джасарет Валехов.

Он добавил, что с этой целью в 2014/2015 учебном году, не изменяя срок теоретического обучения (15 недель) в высших и средне-специализированных учебных заведениях г.Баку, выделенные на сессию 5 недель, сократятся до 3-х, срок зимних каникул с двух недель до одной, в профтехучилищах срок обучения во 2-ом полугодии с 23 недель уменьшится до 21.

В связи с этим министерство образования разослало в высшие и средне-специализированные учебные заведения соответствующие письма.

"В виду того, что срок обучения в общеобразовательных школах завершится до 31 мая, это решение касается только студентов и учеников вузов, ссузов, а также профтехучилищ", - заключил Д.Валехов.