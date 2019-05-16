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В Азербайджане сменены проректоры некоторых вузов - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане сменены проректоры некоторых вузов - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане сменены проректоры некоторых высших учебных заведений. 

По сообщению Report, соответствующий приказ подписал министр образования. 

Согласно приказу, проректор БГУ по общим вопросам, доктор физико-математических наук Вугар Мехрабов снят с занимаемой должности и назначен проректором в Азербайджанский университет языков (АУЯ). 

Кроме того, снят с должности проректор по общим делам Бакинского славянского университета (БСУ) Джафар Эйвазов. Он получил назначение на должность проректора БГУ по общим делам, а его место займет Абдул Халигов

Отметим, что А.Халигов ранее работал в Азербайджанском государственном педагогическом университете. На должность проректора Азербайджанского государственного педагогического университета назначен Турал Джалилов, ранее работавший в АУЯ.

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