В Азербайджане слепой учитель набрал высокий бал на диагностической оценке - ФОТО

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Загатала. 16 мая. REPORT.AZ/ В Загатальском районе слепой учитель набрал высокий бал на диагностической оценке.

Как сообщает северо-западное бюро Report, учитель средней школы села Сувагиль Загатальского района 56-летний инвалид по зрению Бейдулла Исгендаров показал высокий результат, набрав 53 балла из 60 возможных, на проводимой диагностической оценке знаний и способностей учителей с 12 по 16 мая министерством образования.

На экзамене, в котором приняло участие более 12 тыс. учителей, Б. Исгендаров при помощи одного помощника прослушал все вопросы и в течении 45 минут из 90 отведенных, ответил на них все и успешно завершил экзамен.

Учитель с 27-летним стажем работы, имеющий инвалидность по зрению, пишет и читает посредством алфавита Брайля. Полностью не видящий учитель сам без чьей-либо помощи ходит на работу в школу, а после занятий на приусадебном участке занимается хозяйством.