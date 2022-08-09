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В Азербайджане скончался известный ученый

В Азербайджане скончался известный ученый Скончался известный ученый Азербайджана, доцент факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Рамин Махмудзаде.
Наука и образование
9 августа 2022 г. 01:04
В Азербайджане скончался известный ученый

Скончался известный ученый Азербайджана, доцент факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Рамин Махмудзаде.

Об этом Report сообщили его коллеги.

Р.Махмудзаде скончался вчера в возрасте 87 лет.

Отметим, что ему принадлежит исключительная роль в обучении программистов в Азербайджане. Р. Махмудзаде внес свой вклад в развитие информатики и заложил основы олимпийского движения по этому предмету.

В 2005 году известный ученый был награжден президентом Азербайджана орденом "Шохрат".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın "Şöhrət" ordenli alimi vəfat edib

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