В Азербайджане скончался известный ученый

Скончался известный ученый Азербайджана, доцент факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Рамин Махмудзаде.
Об этом Report сообщили его коллеги.
Р.Махмудзаде скончался вчера в возрасте 87 лет.
Отметим, что ему принадлежит исключительная роль в обучении программистов в Азербайджане. Р. Махмудзаде внес свой вклад в развитие информатики и заложил основы олимпийского движения по этому предмету.
В 2005 году известный ученый был награжден президентом Азербайджана орденом "Шохрат".