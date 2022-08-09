В Азербайджане скончался известный ученый

Скончался известный ученый Азербайджана, доцент факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Рамин Махмудзаде.

Скончался известный ученый Азербайджана, доцент факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Рамин Махмудзаде.

Об этом Report сообщили его коллеги.

Р.Махмудзаде скончался вчера в возрасте 87 лет.

Отметим, что ему принадлежит исключительная роль в обучении программистов в Азербайджане. Р. Махмудзаде внес свой вклад в развитие информатики и заложил основы олимпийского движения по этому предмету.

В 2005 году известный ученый был награжден президентом Азербайджана орденом "Шохрат".