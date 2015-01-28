В Азербайджане скончался директор библиотеки

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Скончался директор Фундаментальной библиотеки Азербайджанской государственной нефтяной академии Джабир Агамамедов.

Об этом Report сообщили из вуза.

Отметим, что Д.Агамамедов родился 25 марта 1930 года в Агдамском районе.

Он являлся членом правления Общества библиотекарей и отдела "Библиотечного дела и библиологии" Научно-методического совета при министерстве образования. В 2010 году Д.Агамамедов был удостоен медали "Тарагги" ("Прогресс").