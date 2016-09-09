В Азербайджане семьям шехидов предоставляется очередная льгота

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане члены семей шехидов, обучающиеся на платной основе в установленных соответствующими органами исполнительной власти научных организациях, будут освобождены от платы за учебу.

Как сообщает Report, вопрос отразился в выдвинутом на сегодняшнем заседании парламентского комитета науки и образования предложении о внесении изменений в закон "Об увековечении имен шехидов и льготах, предоставленных семьям шехидов".

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы внесения изменений в закон "О социальной защите потерявших родителей и лишенных родительской опеки детей".

Таким образом, плата за учебу потерявших родителей и лишенных родительской опеки детей в магистратуре установленных НАНА научных организаций будет оплачиваться государством.

Было отмечено, что предложения преследуют целью достичь соответствия закону "Об образовании".

Кроме того, в законопроект "Об образовании" включен пункт нового содержания, согласно которому, установленная соответствующим органом исполнительной власти научная организация является структурой, выдающей выпускникам государственный документ о получении образования на уровне магистратуры и осуществляющей процесс образования на основе магистерской программы образования.