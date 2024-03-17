В Азербайджане сегодня свыше 46 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для 46 741 студента.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для 46 741 студента.

Как сообщает Report , экзамены пройдут в Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском, Насиминском, Наримановском районах Баку, в Гяндже, Самухском, Дашкесанском, Газахском, Агстафинском, Шекинском, Лянкяранском, Астаринском, Билясуварском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Зардабском, Кюрдамирском, Имишлинском, Ширванском, Гусарском, Сиязанском, Хызинском, Шабранском районах на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Экзамен начнется в 11:00. Учащиеся, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).