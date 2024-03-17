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В Азербайджане сегодня свыше 46 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

В Азербайджане сегодня свыше 46 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для 46 741 студента.
Наука и образование
17 марта 2024 г. 06:00
В Азербайджане сегодня свыше 46 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для 46 741 студента.

Как сообщает Report, экзамены пройдут в Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском, Насиминском, Наримановском районах Баку, в Гяндже, Самухском, Дашкесанском, Газахском, Агстафинском, Шекинском, Лянкяранском, Астаринском, Билясуварском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Зардабском, Кюрдамирском, Имишлинском, Ширванском, Гусарском, Сиязанском, Хызинском, Шабранском районах на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Экзамен начнется в 11:00. Учащиеся, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 46 mindən çox şagird üçün buraxılış imtahanı keçiriləcək

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