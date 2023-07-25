О нас

В Азербайджане сегодня стартует прием детей в дошкольные учебные заведения

В Азербайджане сегодня стартует прием детей в дошкольные учебные заведения В Азербайджане 25 июля стартует прием детей в дошкольные учебные заведения.
Наука и образование
25 июля 2023 г. 06:46
В Азербайджане сегодня стартует прием детей в дошкольные учебные заведения

В Азербайджане 25 июля стартует прием детей в дошкольные учебные заведения.

Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, система активизируется в 15:00.

Согласно информации, родителям, которые ранее прошли регистрацию на портале www.bq.edu.az, нет необходимости повторно проходить ее, они смогут войти в систему, введя старые логин и пароль.

Создать очереди по регионам можно будет с 1 августа 11:00, а по Баку - 8 августа 11:00. В целом процесс будет длиться до первого сентября.

Родители могут выбрать трех дошкольных учебных заведений на одного ребенка. Процесс преобразования существующих очередей в запрос при наличии свободного места будет выполнен не ранее, чем через пять дней. После этого родитель (или законный представитель) должен подать документы в соответствующее учреждение в течение 15 дней, в противном случае заявка будет удалена, и в порядке очереди будет принят другой ребенок.

Электронная система приема будет приостановлена ​​с 1 по 15 сентября в связи с набором групп. После завершения процесса прием детей на вакантные места в дошкольных образовательных учреждениях будет продолжаться в течение года.

Отметим, что очереди и заявки, созданные в системе приема в прошлом учебном году, были заархивированы и добавлены в родительский кабинет, они недействительны в этом году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən bağçalara qəbul başlayır

Экслюзивные новости

Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi