В Азербайджане сегодня стартует прием детей в дошкольные учебные заведения

В Азербайджане 25 июля стартует прием детей в дошкольные учебные заведения.

В Азербайджане 25 июля стартует прием детей в дошкольные учебные заведения.

Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, система активизируется в 15:00.

Согласно информации, родителям, которые ранее прошли регистрацию на портале www.bq.edu.az, нет необходимости повторно проходить ее, они смогут войти в систему, введя старые логин и пароль.

Создать очереди по регионам можно будет с 1 августа 11:00, а по Баку - 8 августа 11:00. В целом процесс будет длиться до первого сентября.

Родители могут выбрать трех дошкольных учебных заведений на одного ребенка. Процесс преобразования существующих очередей в запрос при наличии свободного места будет выполнен не ранее, чем через пять дней. После этого родитель (или законный представитель) должен подать документы в соответствующее учреждение в течение 15 дней, в противном случае заявка будет удалена, и в порядке очереди будет принят другой ребенок.

Электронная система приема будет приостановлена ​​с 1 по 15 сентября в связи с набором групп. После завершения процесса прием детей на вакантные места в дошкольных образовательных учреждениях будет продолжаться в течение года.

Отметим, что очереди и заявки, созданные в системе приема в прошлом учебном году, были заархивированы и добавлены в родительский кабинет, они недействительны в этом году.