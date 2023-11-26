В Азербайджане сегодня состоится второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап (задания по законодательству - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.
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Экзамен начнется во всех зданиях в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не допускаются в экзаменационное здание.
Претенденты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и лист пропуска на экзамен.
Продолжительность составляет три часа, кандидату предлагается 40 тестовых заданий по законодательству, относящихся к выбранному им типу сертификата профессионального бухгалтера.