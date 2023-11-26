О нас

В Азербайджане сегодня состоится второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

В Азербайджане сегодня состоится второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап (задания по законодательству - ред.) экзамена на получение сертификата профессионального бухгалтера.
Наука и образование
26 ноября 2023 г. 06:51
В Азербайджане сегодня состоится второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап (задания по законодательству - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, регистрация на экзамен осуществлялась через интернет-страницу ГЭЦ. Для участия подали заявки 1 616 человек.

Экзамен начнется во всех зданиях в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не допускаются в экзаменационное здание.

Претенденты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и лист пропуска на экзамен.

Продолжительность составляет три часа, кандидату предлагается 40 тестовых заданий по законодательству, относящихся к выбранному им типу сертификата профессионального бухгалтера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi keçiriləcək

Самое читаемое

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi