В Азербайджане сегодня состоится экзамен для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 сентября 2023 года проведет тестовый экзамен для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС, относящихся к типу A административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).
Об этом
Экзамен будет проводиться посредством компьютеров в здании центра по адресу город Баку, Насимиинский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября").
Регистрация на экзамен проводилась с 17 августа по 14 сентября 2023 года, за указанный период зарегистрировалось 90 кандидатов.
Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны явиться не позднее 09:00, иметь при себе документ, удостоверяющий личность.