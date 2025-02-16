В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены в магистратуру вузов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 февраля проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана (с 1-й попытки).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 февраля проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана (с 1-й попытки).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В Баку экзамен будет организован в 62 зданиях, в Сумгайыте и Гяндже - в шести, на Абшероне - в четырех, в Мингячевире - в трех, в Нахчыване и Лянкяране - в двух. В целом в экзамене ожидается участие 15 960 бакалавров.

Экзамен начинается одновременно во всех зданиях в 11:00. Пропускной режим заканчивается за 15 минут до начала экзамена, в 10:45. После этого участники не допускаются в здание.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут, в том числе на тестовые задания будет отведено три часа, на письменное задание (эссе) - 30 минут.

Запрещается приносить в здание экзамена мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные материалы.

Бакалавры, зарегистрированные для участия в экзамене, с 6 февраля могут войти на интернет-сайт ГЭЦ и распечатать "Пропуск на экзамен", используя имя пользователя и пароль в "Личном кабинете".

При явке на экзамен бакалавры должны обязательно иметь при себе следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Пропуск на экзамен".

Лица, у которых будут обнаружены несоответствия между указанными документами или будет отсутствовать один из этих документов, к экзамену допущены не будут.