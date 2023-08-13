В Азербайджане сегодня пройдут экзамены для желающих поступить на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен для желающих поступить на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ, которые относятся к типу В административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).
Как сообщили
Во всех зданиях экзамен начнется в 10:00 и продлится три часа. Кандидаты, которые прибудут к экзаменационному зданию позже 09:45, не будут допущены к экзамену.
Кандидаты должны иметь при себе удостоверение личности и "Лист пропуска на экзамен", который можно распечатать на сайте Государственного экзаменационного центра.
Вместе с листом выдается "Памятка кандидата", где отражены важные рекомендации относительно экзаменационного процесса, правил, которых участники экзамена должны следовать, и другая необходимая информация.