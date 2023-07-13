В Азербайджане сегодня будет проведен очередной этап конкурса по трудоустройству учителей

В Азербайджане продолжаются тестовые экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу.
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Отметим, что тестовые экзамены стартовали 11 июля и продлятся до 15 июля. Всего в экзаменах, проводимых в 29 экзаменационных центрах в 13 городах страны, примут участие около 58 тысяч кандидатов. Они могут ознакомиться с датой и местом проведения экзаменов, зайдя на свои личные страницы.
В этом году планируется взять на работу 10 000 учителей. При отборе на вакансию предпочтение отдается членам семей шехидов. Каждый преподаватель может выбрать максимум восемь позиций.