В Азербайджане сегодня будет проведен экзамен по приему учителей в дошкольные учебные заведения

В Азербайджане сегодня состоится тестовый экзамен в рамках конкурса по набору воспитателей-педагогов в дошкольные образовательные учреждения.

В Азербайджане сегодня состоится тестовый экзамен в рамках конкурса по набору воспитателей-педагогов в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщили Report в Центре человеческих ресурсов при Институте образования, всего на тестовые экзамены, которые будут организованы в 17 центрах по всей стране, приглашены 5 038 кандидатов.

Каждый из них должен будет ответить на 60 вопросов, в том числе 40 вопросов, связанных с содержанием и методикой, 20 вопросов на тему педагогического и психологического подходов. В целом экзаменуемым будет отведено на это 120 минут.

Тестовое задание оценивается в 1 балл, соответственно, максимально возможный балл составляет 60. Следует отметить, что четыре неправильных ответа сведет к нулю один правильный.

Кандидаты, опоздавшие на регистрацию, не будут допущены в экзаменационный зал.