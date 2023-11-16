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В Азербайджане сегодня будет проведен экзамен по приему учителей в дошкольные учебные заведения

В Азербайджане сегодня будет проведен экзамен по приему учителей в дошкольные учебные заведения В Азербайджане сегодня состоится тестовый экзамен в рамках конкурса по набору воспитателей-педагогов в дошкольные образовательные учреждения.
Наука и образование
16 ноября 2023 г. 08:10
В Азербайджане сегодня будет проведен экзамен по приему учителей в дошкольные учебные заведения

В Азербайджане сегодня состоится тестовый экзамен в рамках конкурса по набору воспитателей-педагогов в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщили Report в Центре человеческих ресурсов при Институте образования, всего на тестовые экзамены, которые будут организованы в 17 центрах по всей стране, приглашены 5 038 кандидатов.

Каждый из них должен будет ответить на 60 вопросов, в том числе 40 вопросов, связанных с содержанием и методикой, 20 вопросов на тему педагогического и психологического подходов. В целом экзаменуемым будет отведено на это 120 минут.

Тестовое задание оценивается в 1 балл, соответственно, максимально возможный балл составляет 60. Следует отметить, что четыре неправильных ответа сведет к нулю один правильный.

Кандидаты, опоздавшие на регистрацию, не будут допущены в экзаменационный зал.

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Версия на азербайджанском языке Bağça müəllimlərinin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı keçirilir

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