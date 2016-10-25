В Азербайджане сдан Учебно-ресурсный центр для педагогов английского языка

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Институте профессионального развития работников образования состоялось открытие Учебно-ресурсного центра для педагогов английского языка.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие заместитель министра образования Джейхун Байрамов, посол Соединенного королевства Великобритания и Северная Ирландия в Азербайджане Кэрол Крофтс, руководитель организации British Council по Азербайджану Элизабет Вайт.

Выступивший Дж.Байрамов сказал, что на основе методологии British Council в центре профессионалы с помощью современных технологий будут преподавать английский язык с целью развития профессионального уровня педагогов: "В центр будут привлечены англоязычные специалисты. Основная цель заключается в повышении уровня преподавания английского языка в школах".

По словам К.Крофтс, центр поможет педагогам развить навыки устного общения.

Э.Вайт подчеркнула, что в центре для педагогов собрано в целом более 5 000 ресурсов: "Приглашенные British Council специалисты проведут тренинги, будут организованы разговорные клубы с модератором, часы кино, направленные на ежедневное использование языка, семинары с участием местных и зарубежных экспертов".

Отметим, что на первом этапе здесь примет участие 81 педагог английского языка из 11-ти расположенных поблизости Учебно-ресурсного центра общеобразовательных школ.

На сегодняшний день центры английского языка также сданы в полной средней школе №23 и находящихся в подчинении министерства образования лицеях с физическим, математическим уклоном и пр.