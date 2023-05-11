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В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается прием учащихся в первые классы

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается прием учащихся в первые классы Сегодня начался прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год.
Наука и образование
11 мая 2023 г. 11:16
В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается прием учащихся в первые классы

Сегодня начался прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Регистрация осуществляется через электронный портал mektebeqebul.edu.az. С 11:00 на электронном портале осуществляется регистрация детей, а с 11:00 15 мая - размещение запросов по азербайджанскому сектору (выбор школы).

С 11:00 15 мая до 18:00 31 мая будет проводиться регистрация на собеседование, организованное с целью проверки навыков устной речи детей в связи с поступлением в первые классы государственных общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках.

Регистрация на конкурс по приему в первые классы Бакинского европейского лицея, Республиканской художественной гимназии и азербайджанского отделения Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля будет осуществляться с 11:00 15 мая до 18:00 27 июня.

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