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В Азербайджане 9 учреждений профобразования перейдут на двухсменное обучение

В Азербайджане 9 учреждений профобразования перейдут на двухсменное обучение В Азербайджане с нового учебного года 9 учреждений профессионального образования переходят на двухсменное обучение.
Наука и образование
29 июля 2024 г. 12:11
В Азербайджане 9 учреждений профобразования перейдут на двухсменное обучение

В Азербайджане с нового учебного года 9 учреждений профессионального образования переходят на двухсменное обучение.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

По его словам, это Бакинский Государственный центр профессионального образования (БГЦПО) по железной дороге и метрополитену, ​​БГЦПО по обрабатывающей промышленности, БГЦПО по технике и технологиям, БГЦПО по туризму и социальным услугам, БГЦПО по промышленности и инновациям, БГЦПО по связи и информационным технологиям, БГЦПО по культуре и искусству, БГЦПО по общественному питанию и услугам, БГЦПО по авиации и автомобильному транспорту.

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Версия на азербайджанском языке Yeni tədris ilindən 9 peşə təhsili müəssisəsi ikinövbəli tədrisə keçir

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