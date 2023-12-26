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ГМС: За год вид на жительство получили около 500 иностранных профессоров и преподавателей

ГМС: За год вид на жительство получили около 500 иностранных профессоров и преподавателей В этом году вид на жительство получили около 500 иностранных профессоров и преподавателей, работающих в вузах Азербайджана.
Наука и образование
26 декабря 2023 г. 12:46
ГМС: За год вид на жительство получили около 500 иностранных профессоров и преподавателей

В этом году вид на жительство получили около 500 иностранных профессоров и преподавателей, работающих в вузах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщила заместитель руководителя Главного управления Государственной миграционной службы (ГМС) Тамилла Гаджиева.

По ее словам, одним из факторов, способствующих потоку мигрантов в страну, является улучшение качества системы высшего образования, адаптация к международным стандартам.

"Мы наблюдаем эту тенденцию в ежегодном увеличении количества иностранных студентов в нашей стране. Значительную часть мигрантов в Азербайджане составляют иностранцы, обучающиеся и работающие в высших учебных заведениях республики. Помимо студентов, все необходимые условия предоставлены также иностранным профессорам и преподавателям без гражданства. В 2023 году около 500 иностранных профессоров и преподавателей получили вид на жительство в Азербайджане", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ali məktəblərdə işləyən 500-ə yaxın əcnəbi professor və müəllimə yaşama icazəsi verilib

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