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В Азербайджане с 9 августа начинается электронное перемещение учащихся

В Азербайджане с 9 августа начинается электронное перемещение учащихся 9 августа с 11:00 начинается электронный процесс перемещения учащихся, за исключением учащихся I и X классов и дошкольных подготовительных групп.
Наука и образование
4 августа 2021 г. 10:13
В Азербайджане с 9 августа начинается электронное перемещение учащихся
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9 августа с 11:00 начинается электронный процесс перемещения учащихся, за исключением учащихся I и X классов и дошкольных подготовительных групп.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, процесс перемещения учащихся осуществляется через портал http://www.sy.edu.az.

Со следующего учебного года перемещение внутри страны учащихся, получающих образование в общеобразовательных учебных заведениях в Нахчыванской Автономной Республике, также будет осуществляться в электронном порядке.

Электронизация перемещения учеников служит сокращению дистанции в этом процессе между школой и родителями, и более прозрачной организации контактов между родителями и учебными заведениями.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən şagirdlərin yerdəyişməsinə başlanılır

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