В Азербайджане с 9 августа начинается электронное перемещение учащихся

9 августа с 11:00 начинается электронный процесс перемещения учащихся, за исключением учащихся I и X классов и дошкольных подготовительных групп.

9 августа с 11:00 начинается электронный процесс перемещения учащихся, за исключением учащихся I и X классов и дошкольных подготовительных групп.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, процесс перемещения учащихся осуществляется через портал http://www.sy.edu.az .

Со следующего учебного года перемещение внутри страны учащихся, получающих образование в общеобразовательных учебных заведениях в Нахчыванской Автономной Республике, также будет осуществляться в электронном порядке.

Электронизация перемещения учеников служит сокращению дистанции в этом процессе между школой и родителями, и более прозрачной организации контактов между родителями и учебными заведениями.