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В Азербайджане с 2024 года изменятся правила приема в магистратуру

В Азербайджане с 2024 года изменятся правила приема в магистратуру С 2024 года в Азербайджане будут проверяться письменные и устные навыки иностранных студентов, желающих стать магистрами.
Наука и образование
6 января 2022 г. 11:46
В Азербайджане с 2024 года изменятся правила приема в магистратуру

С 2024 года в Азербайджане будут проверяться письменные и устные навыки иностранных студентов, желающих стать магистрами.

По сообщению Report, об этом говорится во вступительной статье председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде к спецвыпуску журнала "Магистр".

Она отметила, что в следующем году при проверке логического мышления, знаний иностранного языка и информатики будут использованы тестовые задания закрытого (многопрофильного) и открытого типа: "В каждый тестовый блок по иностранному языку будут включены пять тестовых заданий закрытого типа на основе аудиоматериала. Образцы аудиоматериалов, подготовленных в помощь бакалаврам, размещены на официальном сайте ГЭЦ. А на вступительных экзаменах в магистратуру, которые пройдут с 2024 года, предусмотрена проверка письменных и разговорных навыков по иностранному языку".

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Версия на азербайджанском языке Magistraturaya qəbul qaydaları 2024-cü ildən dəyişdiriləcək

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