​В Азербайджане родители пропустивших занятия учащихся будут штрафоваться на 100 манатов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане родители учащихся, пропустивших в течение месяца более 7 учебных дней, будут штрафоваться на 100 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим внесут изменения в Кодекс административных правонарушений.

Согласно изменениям, за исключением причин, установленных соответствующим органом исполнительной власти, в случае пропуска учащимся в течение месяца занятий на протяжении более 7 дней предусматривается применение штрафа в размере 100 манатов.

Проект изменений был обсужден сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и госсозиданию и по общественным объединениям и религиозным структурам и рекомендован на предстоящее 4 декабря пленарное заседание Милли Меджлиса.