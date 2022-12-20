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В Азербайджане изменятся нормативы по сдаче экзамена при приеме на госслужбу

В Азербайджане изменятся нормативы по сдаче экзамена при приеме на госслужбу Осуществляются серьезные преобразования, связанные с вопросами проведения экзаменов при приеме на государственную службу.
Наука и образование
20 декабря 2022 г. 12:35
В Азербайджане изменятся нормативы по сдаче экзамена при приеме на госслужбу

Осуществляются серьезные преобразования, связанные с вопросами проведения экзаменов при приеме на государственную службу.

Как передает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, стратегия по данному вопросу уже утверждена, и в рамках ее предполагается внедрение соответствующей модели.

"Потому, наши эксперты и специалисты должны быть готовы к новшествам. На основе пилотных проектов представим новые нормативы", - отметила она.

По словам М.Аббасзаде, во всем мире на государственной службе занято 58% населения планеты. "В Азербайджане эти данные не уточнены. Думаем, и у нас в стране необходимо провести исследования в этом вопросе", - заключила М.Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət qulluğu imtahanları ilə bağlı ciddi dəyişikliklər aparılır

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