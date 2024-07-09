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В Азербайджане разработан рамочный документ по диагностической оценке воспитателей детсадов

В Азербайджане разработан рамочный документ по диагностической оценке воспитателей детсадов Разработан рамочный документ по диагностической оценке воспитателей, работающих в детских садах. Диагностическая оценка будет проведена до конца года.
Наука и образование
9 июля 2024 г. 12:31
В Азербайджане разработан рамочный документ по диагностической оценке воспитателей детсадов

Разработан рамочный документ по диагностической оценке воспитателей, работающих в детских садах. Диагностическая оценка будет проведена до конца года.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов.

"Были организованы встречи с около 3000 заведующими детсадами, воспитателями, методистами по городу Баку и регионам, на которых был обсужден рамочный документ, связанный с диагностической оценкой. До конца этого месяца будут проведены два пробных экзамена. Институт образования организует вебинары, связанные с рамочным документом".

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