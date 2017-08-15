В Азербайджане разрабатываются новые госстандарты в сфере дошкольного образования

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "В учебную программу групп дошкольного образования были внесены изменения, которые были напечатаны и направлена на места".

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге заведующий отделом общего и дошкольного образования министерства образования Айдын Ахмедов.

По его словам, в этом году был принят закон "О дошкольном образовании": "Согласно документам стратегии, были предприняты соответствующие меры по совершенствованию содержания всех сфер образования, в направлении определения нового содержания соответствующего новым требованиям, и эта работа продолжается".

А. Ахмедов отметил, что одним из шагов, предпринятых в этом направлении, является подготовка государственных стандартов дошкольного образования, в том числе куррикулумов по подготовке к школе: "Проект государственных стандартов дошкольного образования для утверждения уже представлен правительству. В предстоящие годы посредством куррикулумов, которые будут подготовлены на основе усовершенствований, и дошкольное образование, и процесс подготовки к школе будут обновлены и приведены в соответствие с требованиями современного мира. В настоящее время в содержании образования страны есть новые подходы. За основу больше всего берется развитие образа мышления и воображения у детей. Теперь образование переводится на развитие мышления и сознания".