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В Азербайджане разрабатывается новый подход к подбору директоров

В Азербайджане разрабатывается новый подход к подбору директоров В Азербайджане результаты мониторинга среди 4 и 6 классов школ показывают, что успешно прошедшие сертификацию учителя положительно влияют на результаты учащихся.
Наука и образование
6 июня 2024 г. 11:20
В Азербайджане разрабатывается новый подход к подбору директоров

В Азербайджане результаты мониторинга среди 4 и 6 классов школ показывают, что успешно прошедшие сертификацию учителя положительно влияют на результаты учащихся.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора департамента организации общего образования Государственного агентства дошкольного и общего образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, на должности директоров и завучей будут зачислены учителя, успешно сдавшие сертификационные экзамены и получившие высокие оценки: "Для этого готовится новый подход к подбору директоров".

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Версия на азербайджанском языке Direktorların işə götürülməsi ilə bağlı yeni yanaşma hazırlanır

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