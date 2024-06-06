В Азербайджане разрабатывается новый подход к подбору директоров

В Азербайджане результаты мониторинга среди 4 и 6 классов школ показывают, что успешно прошедшие сертификацию учителя положительно влияют на результаты учащихся.

В Азербайджане результаты мониторинга среди 4 и 6 классов школ показывают, что успешно прошедшие сертификацию учителя положительно влияют на результаты учащихся.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора департамента организации общего образования Государственного агентства дошкольного и общего образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, на должности директоров и завучей будут зачислены учителя, успешно сдавшие сертификационные экзамены и получившие высокие оценки: "Для этого готовится новый подход к подбору директоров".