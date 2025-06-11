В Азербайджане расширят охват дошкольного образования

В Азербайджане планируется расширение охвата дошкольным образованием за счет внедрения различных форм обучения.

В Азербайджане планируется расширение охвата дошкольного образования за счет внедрения различных форм обучения.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об образовании" обсуждены на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Согласно предложению, дошкольное образование может предоставляться не только в дошкольных учреждениях, в подготовительных группах при общеобразовательных школах, в дошкольных группах на базе общин, но также в центрах внешкольного образования.

Исследования показали, что в некоторых частных детских развивающих центрах также практикуется обучение детей дошкольного возраста. Поправки предусматривают официальное включение таких учреждений в систему дошкольного образования.

Таким образом, предлагается расширить перечень организаций, уполномоченных заниматься подготовкой детей, включая внешкольные учреждения, где действуют подготовительные группы.