В Азербайджане расширилось число спортивных дисциплин по тренерской специальности

В этом году число спортивных дисциплин, на которые осуществляется набор студентов по специальности "тренерская деятельность" по направлению "Физическая культура и спорт", увеличилось с 20 до 26.

В этом году число спортивных дисциплин, на которые осуществляется набор студентов по специальности "тренерская деятельность" по направлению "Физическая культура и спорт", увеличилось с 20 до 26.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

К новым спортивным дисциплинам относятся бадминтон, стрельба из лука, академическая гребля и гребля на каноэ, теннис, триатлон, а также зимние виды спорта.

С этого года результаты аттестации при поступлении на тренерскую специальность будут оцениваться по 10-балльной шкале. К конкурсу допускаются лица, набравшие 6 и выше баллов.