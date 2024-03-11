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В Азербайджане расширилось число спортивных дисциплин по тренерской специальности

В Азербайджане расширилось число спортивных дисциплин по тренерской специальности В этом году число спортивных дисциплин, на которые осуществляется набор студентов по специальности "тренерская деятельность" по направлению "Физическая культура и спорт", увеличилось с 20 до 26.
Наука и образование
11 марта 2024 г. 16:18
В Азербайджане расширилось число спортивных дисциплин по тренерской специальности

В этом году число спортивных дисциплин, на которые осуществляется набор студентов по специальности "тренерская деятельность" по направлению "Физическая культура и спорт", увеличилось с 20 до 26.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

К новым спортивным дисциплинам относятся бадминтон, стрельба из лука, академическая гребля и гребля на каноэ, теннис, триатлон, а также зимние виды спорта.

С этого года результаты аттестации при поступлении на тренерскую специальность будут оцениваться по 10-балльной шкале. К конкурсу допускаются лица, набравшие 6 и выше баллов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il məşqçilik ixtisasının əhatə etdiyi idman növlərinin sayı artıb

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