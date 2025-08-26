В Азербайджане расширены возможности получения студенческих образовательных кредитов

Попечительский совет, осуществляющий общее руководство деятельностью Фонда образовательных студенческих кредитов, принял решения относительно студентов, недавно поступивших на уровни среднего специального и высшего образования.

Попечительский совет, осуществляющий общее руководство деятельностью Фонда образовательных студенческих кредитов, принял решения относительно студентов, недавно поступивших на уровни среднего специального и высшего образования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Так, минимальный порог баллов, набранных абитуриентом на уровне суббакалавриата, для получения стандартного вида образовательного студенческого кредита в учреждениях среднего специального образования составляет 110. Согласно решению, для студентов, поступивших на специальности, требующие особых способностей, на уровне суббакалавриата среднего специального образования, минимальный уровень баллов для первого семестра первого учебного года установлен на уровне 40 баллов.

Отметим, что это требование минимального балла распространяется только на тех, кто хочет воспользоваться стандартным видом образовательного студенческого кредита.

Другое нововведение касается студентов, поступивших в высшие учебные заведения по результатам Схоластического оценочного теста (Scholastic Aptitude/Assessment Test - SAT). Этим студентам также предоставлена возможность получить стандартный студенческий кредит в первом семестре первого учебного года. Минимальный порог баллов по экзамену SAT утвержден на уровне 1200 баллов.