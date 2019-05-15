В Азербайджане психологам повысят зарплату

"В Азербайджане психологи пройдут диагностическое оценивание, после чего им повысят зарплату".

Как сообщает Report, об этом сказал во время выступления на конференции "Укрепление семейных ценностей - основа нравственного здоровья в обществе", посвященной Международному дню семьи - 15 Мая, замминистра образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, на данный момент подготавливается план дополнительных мероприятий, направленный на подготовку психологов в Азербайджане: "В школах необходимо прибегать к услугам психологов. Именно это может предотвратить негативные случаи. В целом, психологи не должны быть равнодушны к своей профессии. В азербайджанских школах ощущается необходимость в талантливых психологах".