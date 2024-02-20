В Азербайджане проводится оценивание программ двойных дипломов четырех вузов

В 2023 году начался процесс оценивания финансируемых государством программ двойных дипломов по 8 специальностям и 3 специализациям в четырех вузах.

В 2023 году начался процесс оценивания финансируемых государством программ двойных дипломов по 8 специальностям и 3 специализациям в четырех вузах.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

По его словам, это Университет ADA, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный педагогический университет и Азербайджанский государственный аграрный университет.

Ахмедов добавил, что в прошлом году была проведена пилотная оценка деятельности двух учреждений профобразования - Бакинского государственного центра профессионального образования в сфере промышленности и инноваций и Бакинского государственного центра профессионального образования по туризму и соцуслугам.