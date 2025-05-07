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В Азербайджане проведут мониторинги для учеников IV и VI классов

В Азербайджане проведут мониторинги для учеников IV и VI классов 17:21
Наука и образование
7 мая 2025 г. 17:48
В Азербайджане проведут мониторинги для учеников IV и VI классов

Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA) совместно с Институтом образования 18 мая проведет мониторинг среди учащихся IV классов и 19 мая - среди учеников VI классов.

Как сообщили Report в MÜTDA, мониторинг в IV классах будет проводиться по языку обучения и математике, а в VI классах - по языку обучения, природоведению и математике.

Целью мониторингов является повышение успеваемости учащихся, определение уровня знаний и навыков школьников, а также повышение качества преподавания.

Участие учащихся IV и VI классов государственных общеобразовательных учреждений в мониторинге обязательно, за исключением случаев наличия уважительных причин.

Отметим, что результаты мониторинга не влияют на баллы в суммативном оценивании школьников и на их переход из класса в класс.

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Версия на азербайджанском языке IV və VI sinif şagirdləri üçün monitorinqlər keçiriləcək

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