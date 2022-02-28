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В Азербайджане проведут мониторинг госпрограммы по обучению молодежи за рубежом

В Азербайджане проведут мониторинг госпрограммы по обучению молодежи за рубежом В Азербайджане проведут мониторинг хода реализации "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".
Наука и образование
28 февраля 2022 г. 12:29
В Азербайджане проведут мониторинг госпрограммы по обучению молодежи за рубежом

В Азербайджане проведут мониторинг хода реализации "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля.

Контроль за выполнением Госпрограммы, принятие мер для своевременного решения возникающих проблем и правильную организацию координации между исполнительными структурами Министерство образования будет осуществлять посредством группы управления Госпрограммы, созданной в соответствии с "Государственной программой повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 26 ноября 2018 года под номером 711.

Для успешной реализации госпрограммы посредством требуемых инструментов, процессов и других средств будет проводиться ее мониторинг и оценивание по правилам, составленным в соответствии с международными методологиями.

При проведении мониторинга и оценивания будет уделено внимание выполнению мероприятий по существу, ожидаемым результатам и индикаторам, связанным с соответствующими приоритетами, проверено соответствие срокам выполнения.

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Версия на азербайджанском языке Gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı monitorinq aparılacaq

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