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В Азербайджане проведены очередные экзамены для желающих поступить на госслужбу

В Азербайджане проведены очередные экзамены для желающих поступить на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по приему на госслужбу на должностях, относящихся к административно-исполнительным должностям (тип В) государственной службы.
Наука и образование
14 апреля 2024 г. 15:35
В Азербайджане проведены очередные экзамены для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по приему на госслужбу на должностях, относящихся к административно-исполнительным должностям (тип В) государственной службы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Экзамен был организован в 10 зданиях в Баку и Нахчыван посредством бумажных носителей.

Всего для участия в экзамене зарегистрировались 2 764 кандидата, в том числе 506 по группе BA и 2 258 по группе BB. Обработка экзаменационных протоколов и карт с ответами будет начата 15 апреля.

Результаты будут обнародованы в течение ближайших двух дней.

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Версия на азербайджанском языке DİM 2764 namizəd üçün dövlət qulluğu vəzifələri üzrə imtahan keçirib

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