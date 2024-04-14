В Азербайджане проведены очередные экзамены для желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по приему на госслужбу на должностях, относящихся к административно-исполнительным должностям (тип В) государственной службы.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен по приему на госслужбу на должностях, относящихся к административно-исполнительным должностям (тип В) государственной службы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Экзамен был организован в 10 зданиях в Баку и Нахчыван посредством бумажных носителей.

Всего для участия в экзамене зарегистрировались 2 764 кандидата, в том числе 506 по группе BA и 2 258 по группе BB. Обработка экзаменационных протоколов и карт с ответами будет начата 15 апреля.

Результаты будут обнародованы в течение ближайших двух дней.