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В Азербайджане проведены экзамены по сертификации преподавателей

В Азербайджане проведены экзамены по сертификации преподавателей В Азербайджане 8 июня был организован тестовый экзамен в рамках повторной сертификации преподавателей.
Наука и образование
8 июня 2024 г. 18:50
В Азербайджане проведены экзамены по сертификации преподавателей

В Азербайджане 8 июня был организован тестовый экзамен в рамках повторной сертификации преподавателей.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

Тестовые экзамены были проведены в 29 экзаменационных центрах 16 городов, явка составила 95 %.

Результаты теста будут отправлены в личные кабинеты преподавателей до конца дня. Они могут ознакомиться со своими результатами через раздел "Сертификация" платформы portal.edu.az.

Собеседования в рамках процесса повторной сертификации пройдут в августе, а подробная информация будет направлена ​​в личные кабинеты преподавателей.

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Версия на азербайджанском языке Təhsilverənlərin təkrar sertifikatlaşdırılması üzrə test imtahanları keçirilib

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