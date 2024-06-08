В Азербайджане проведены экзамены по сертификации преподавателей

В Азербайджане 8 июня был организован тестовый экзамен в рамках повторной сертификации преподавателей.
Об этом сообщили
Тестовые экзамены были проведены в 29 экзаменационных центрах 16 городов, явка составила 95 %.
Результаты теста будут отправлены в личные кабинеты преподавателей до конца дня. Они могут ознакомиться со своими результатами через раздел "Сертификация" платформы
Собеседования в рамках процесса повторной сертификации пройдут в августе, а подробная информация будет направлена в личные кабинеты преподавателей.