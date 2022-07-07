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В Азербайджане прошли вступительные экзамены по II группе специальностей

В Азербайджане прошли вступительные экзамены по II группе специальностей 7 июля Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей (в том числе по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC по III группе специальностей).
Наука и образование
7 июля 2022 г. 13:57
В Азербайджане прошли вступительные экзамены по II группе специальностей

7 июля Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей (в том числе по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC по III группе специальностей).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

В городах и районах для проведения экзаменов выделено 67 зданий, 1177 залов. Для управления экзаменами были назначены 67 общих руководителей, 195 руководителей, 1474 контролера-преподавателя.

В экзамене предполагалось участие 15736 абитуриентов. В экзамене также приняли участие 14 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (I группа инвалидности). Для удобства этих абитуриентов в экзаменационных помещениях были выделены отдельные залы, где для них создали специальные условия, к ним прикреплены индивидуальные преподаватели-контролеры.

С более подробной информацией можно ознакомиться по https://report.az/elm-ve-tehsil-xeberleri/bu-gun-ii-qrupa-qebul-imtahani-kecirilecek/.

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