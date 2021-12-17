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В Азербайджане прошли испытания новых дронов

В Азербайджане прошли испытания новых дронов Научно-технологический парк, являющийся резидентом Парка высоких технологий НАНА, в сотрудничестве с инженерной компанией ООО "Project Terra", завоевавшей репутацию на азербайджанском рынке, провел испытания новых дронов.
Наука и образование
17 декабря 2021 г. 17:54
В Азербайджане прошли испытания новых дронов

Научно-технологический парк, являющийся резидентом Парка высоких технологий НАНА, в сотрудничестве с инженерной компанией ООО "Project Terra", завоевавшей репутацию на азербайджанском рынке, провел испытания новых дронов.

Как сообщает Report, целью сотрудничества является проверка возможности применения мобильного сканера для беспилотников (LidarUSA Revolution 120) на беспилотниках, производимых технопарком.

Сканер LidarUSA Revolution 120 позволяет получить полную информацию о местности (рельеф, высота и т. д.). Посредством сканера можно быстро и с высокой точностью получить данные о больших территориях, труднодоступных для человека местах. Собранные данные используются для получения необходимых результатов (картографирование, разработка 3D-моделей, локация объектов и т. д.).

С применением лазерных сканеров было проведено сканирование построек, исторических памятников, улиц, было получено цифровое отображение точных размеров объектов, вплоть до мельчайших деталей, на освобожденных территориях (Шуша, Агдам и др.).

Применение этих технологий в дронах, производимых специалистами Научно-технологического парка НАНА, позволит сделать такие проекты более эффективными и доступными.

Лидар — технология измерения расстояний путем излучения света и замера времени возвращения этого отраженного света на ресивер. Лазерный сканер, установленный на дроне, может создавать точные 3D-модели сложных структур и поверхностей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda yeni istehsal olunan dronların sınağı keçirilib

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