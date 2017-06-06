В Азербайджане прошла церемония награждения победителей Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ 6 июня в Баку у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, подаренному в 2001 году правительством Российской Федерации, собрались его многочисленные почитатели. Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин поздравил собравшихся с днем рождения А.С.Пушкина, Международным днем русского языка и прочитал стихотворение Сергея Есенина "Пушкину" (1924 год).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, затем в Бакинском славянском университете состоялась торжественная церемония награждения победителей IХ Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе и проекта "А.С.Пушкин в зеркале двух столетий". В следующем году олимпиада будет отмечать свое десятилетие, а "Пушкиниана" - двадцатилетие.

Организаторы олимпиады - посольство России, представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, а "Пушкинианы" - посольство России, представительство Россотрудничества в Азербайджане, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана и Русская община Азербайджана.

В церемонии награждения победителей приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева, ректор Бакинского славянского университета Нурлана Алиева, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра Александр Шаровский, генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в своем выступлении привел интересные факты: "Организаторы олимпиады в этом году проехали по Азербайджану на автомобиле расстояние в 15 тысяч километров. Кроме того, на самолете посетили Нахчыван. Общее количество времени, проведенного ими в пути, составило 9 суток. В олимпиаде приняло участие 2454 участника из 548 школ с азербайджанским и русским языками обучения из 51 региона Азербайджана. Причем, представители азербайджанского сектора составили большинство".

При этом он подчеркнул: "Оценка качества знаний и преподавания русского языка находится в компетенции министерства образования Азербайджана. Это их дело. А мы занимаемся популяризацией русского языка в стране. Это естественно. Ведь народы Азербайджана и России связывают многовековые духовные и культурные традиции".

Состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие детский ансамбль Классической гимназии № 60 города Баку "Лаляляр" (руководитель Лала Сафарова), студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Айтадж Шахмаргызы и Миргабиль Алекперов, ансамбль Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана (руководитель Хаям Калантарлы), учащийся школы №276 города Баку Ниджат Ахмедов, детский театр-студия "Гюнай" (руководитель Лариса Тарусова), театральная студия Центра детского творчества при Российском информационно-культурном центре в Баку (руководитель народная артистка Азербайджана Александра Никушина), танцевальный ансамбль Бакинского славянского университета, учащиеся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Сулейман Махмудов, Нихад Оруджев и Кенан Бабазаде.

Ведущие торжественной церемонии - актеры Азербайджанского государственного русского драматического театра - народная артистка Азербайджана Александра Никушина и Теймур Рагимов.

Списки победителей олимпиады и "Пушкинианы" будут в ближайшее время размещены на интернет-сайте Учебно-методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра в Баку http://www.uchitelrusdili.ru/.