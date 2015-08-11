В Азербайджане прошла Международная летняя школа мультикультурализма

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане прошла Международная летняя школа под названием "Мультикультурализм - как образ жизни в Азербайджане: учись, исследуй, делись" с участием студентов из местных и зарубежных университетов, сообщает Report со ссылкой на Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ).

Проект летней школы был организован самим БМЦМ, Фондом "Знание" при президенте Азербайджана, Бакинским славянским университетом при информационной поддержке интернет-телевидения "Культура-плюс".

В проекте, который продлился 10 дней - с 21 июля по 1 августа, приняли участие студенты из 24 университетов, 15 из которых зарубежные, в том числе Белорусский государственный университет, Карловский университет в Чехии, Литовский эдукологический университет, Тбилисский государственный университет, Уральский федеральный университет, Римский университет Ла-Сапиенца, Софийский университет имени святого Климента Охридского и т.д.

Азербайджанские вузы были представлены Бакинской высшей школой нефти, Бакинским славянскими университетом, Лянкяранским государственным университетом, Нахчыванским государственным университетом, Азербайджанским техническим университетом, Гянджинским государственным университетом, Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Студенты в рамках маршрута Баку-Набрань-Куба-Гусар-Шахдаг-Хачмаз смогли ознакомиться с азербайджанской культурой, традициями, примерами мультикультурализма в Азербайджане в регионах, где компактно живут представители разных народов.

Они также знакомились с особенностями политики мультикультурализма при помощи лекций известных местных и зарубежных ученых. Мероприятия носили дискуссионный характер.

Лекции в ходе летней школы студентам читали заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов, председатель Религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, докторант израильского Хайфского Университета, эксперт по международным отношениям Арье Гут, исполнительный директор Фонда "Знание" при президенте Азербайджана Октай Самедов, главный консультант Государственной службы по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии профессор Этибар Наджафов, директор Института философии и права НАН Азербайджана, профессор Ильхама Маммедзаде и другие преподаватели и ученые.

Также в рамках летней школы постоянно проходили встречи участников с государственным советником, председателем Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, академиком Кямалом Абдуллаевым, в ходе которых обсуждался вопрос схожести основного источника азербайджанской литературы "Китаби Деде-Горгуд" с рядом западных мифологий.