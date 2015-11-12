В Азербайджане проректоры 7 вузов освобождены от занимаемых должностей - СПИСОК

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ За последние 2 месяца в Азербайджане освобождены от занимаемых должностей проректоры семи университетов. Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Согласно информации, на должность проректора по учебной работе Лянкяранского государственного университета назначен профессор Азербайджанского технического университета Низами Юсубов.

Проректором по международным связям и воспитательной работе Азербайджанского государственного университета культуры и искусства назначена профессор Гюльшан Алиева. С 2001 года она проработала в данном вузе педагогом, старшим педагогом, заведующей кафедрой.

На должность проректора по научной работе Бакинского славянского университета назначен занимавший с 1976 года в данном вузе различные должности Рафик Новрузов.

Проректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Вагиф Гурбанов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. На его место назначен Гасым Мамедов.

По собственному желанию от занимаемых должностей также освобождены проректор по вопросам науки и техники Азербайджанского технического университета Эльшад Исмибейли, проректор по международным связям Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Чингиз Багиров, проректор по административно-хозяйственным делам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Нухбаба Шихыев.