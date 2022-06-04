В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по первой группе специальностей.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по первой группе специальностей.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, ожидается, что в них примет участие 21 753 абитуриента.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Они начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- "Пропускной лист на экзамен";

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца;

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленной к ней фотографией (в справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см, сверху заверенная печатью).