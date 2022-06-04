О нас

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по первой группе специальностей.
Наука и образование
4 июня 2022 г. 06:01
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по первой группе специальностей.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, ожидается, что в них примет участие 21 753 абитуриента.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Они начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- "Пропускной лист на экзамен";

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца;

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленной к ней фотографией (в справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см, сверху заверенная печатью).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün I qrup üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək

Самое читаемое

Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi